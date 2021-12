Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher am Werk

Erfurt (ots)

Ein 31-jähriger Mann verließ gestern Mittag in Melchendorf nur kurz seine Wohnung. Als er zurückkehrte stellte er fest, dass Einbrecher in der Zwischenzeit in seinen vier Wänden zugeschlagen hatten. Die Tür war auf unbekannte Art und Weise geöffnet und die Wohnung durchsucht worden. Die Täter erbeuteten eine Münzsammlung und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Vor Ort wurden von der Polizei umfangreiche Spuren gesichert. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN)

