Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit mit Folgen

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstagabend in die Maximilian-Welsch-Straße ausrücken. Der Grund war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Arbeiter hatten sich in einer Wohnung gestritten. Ein 42-jähriger Mann hatte sich mit einem Feuerlöscher bewaffnet und seinen 39-jährigen Kontrahenten besprüht. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Durch den Einsatz des Feuerlöschers kam es zu einer Verqualmung. Dadurch wurde der Alarm im Haus ausgelöst und die Feuerwehr rückte an. Der 42-jährige Streithahn erhielt gleich mehrere Strafanzeigen. (JN)

