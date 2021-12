Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in ein Mobilfunk-Geschäft

Sömmerda (ots)

Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, versuchten unbekannte Täter, in ein Mobilfunk-Geschäft in Sömmerda einzubrechen. Mittels eines spitzen Gegenstandes versuchten sie, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Da die Täter vermutlich durch Anwohner gestört wurden, flüchteten sie. Aufgrund einer guten Zeugenbeschreibung konnten die Beamten schnell ihren Fokus auf zwei polizeibekannte Frauen lenken. Die 20- und 21-Jahre alten Damen wurden in der Tatortnähe festgestellt und kontrolliert. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde der Gegenstand gefunden, mit dem Scheibe beschädigt wurde. Außerdem fanden die Beamten weitere Gegenstände, die als Tatmittel für vorangegangene Straftaten in Frage kommen könnten. Die Frauen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen versuchtem besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

