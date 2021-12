Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Nord aufgrund einer Veranstaltung am Anger in Erfurt. Hierbei beobachteten sie einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, welcher glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus Richtung des Fahrradfahrers entgegen. Der 41-Jährige brachte es auf einen Wert von 1,55 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (PS)

