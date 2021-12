Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch mit Hindernissen

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Erfurter Getränkeshop. Der Täter trat hierbei gegen ein Holzfenster, welches durch den Tritt beschädigt wurde. Die Freude über das entstandene Loch in der Scheibe hielt bis zur Feststellung an, dass die Tür verschlossen war. Der Täter flüchtete beutelos und unerkannt. (MP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell