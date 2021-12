Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachbar und Feuerwehr verhinderten Schlimmeres

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag bereitete sich ein 72-jähriger Erfurter in seiner Küche ein Mahl zu. Zwischenzeitlich verließ dieser die Wohnung und vergaß den auf der bereits angeschalteten Herdplatte befindlichen Topf. Das Essen brannte anschließend an und sorgte für eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung, welche durch einen Nachbar im Mehrfamilienhaus wahrgenommen und der Rettungsleitstelle gemeldet wurde. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr löschten geschwind den Kleinbrand in der Küche, wodurch ein größeres Schadensausmaß verhindert werden konnte. Im Raum entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden, sodass der Mieter nach anschließender Lüftung in seine Bleibe zurückkehren konnte. (RH)

