Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Café

Erfurt (ots)

Die Betreiber eines Cafés in der Erfurter Altstadt stellten gestern Vormittag einen Einbruch fest. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fenster aufgehebelt und sich Zutritt in das Objekt verschafft. Anschließend entwendeten die Diebe eine Geldkassette mit über 500 Euro Bargeld und zwei Soundboxen im Wert von ungefähr 350 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell