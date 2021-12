Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Ladendieb

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Täter klaute gestern Mittag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt am Berliner Platz Hygieneartikel. Als der Mann den Supermarkt durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er durch eine Mitarbeiterin und eine Kundin angesprochen und zunächst am Verlassen des Geschäfts gehindert. Der Dieb schlug der Kundin daraufhin gegen den Arm und verletzte sie dabei leicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht ergriffen werden. Der Mann war ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte eine normale Statur, kurze dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem orangefarbenen Basecap, einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Jacke. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0288117 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

