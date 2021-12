Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung

Erfurt (ots)

Zwei Männer gerieten gestern Abend vor einem Getränkemarkt in Erfurt in Streit. Die zunächst mit Worten ausgetragene Auseinandersetzung verlagerte sich kurze Zeit später in das Geschäft. Dort nahm der 43-jährige Täter eine Getränkedose aus dem Regal. Er bewarf damit seinen 19-jährigen Kontrahenten aus kurzer Entfernung und verletzte ihn leicht im Gesicht. Anschließend schlug er ihn nochmal mit der Faust. Die alarmierten Polizeibeamten waren schnell am Einsatzort und konnten die Streithähne trennen. Der 43-jährige Täter war mit knapp zwei Promille stark alkoholisiert. Neben einem Platzverweis erhielt er eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell