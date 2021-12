Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Erfurt (ots)

Gestern Abend gegen 18:50 Uhr ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 21-jähriger Citroen-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 176 von Rastenberg nach Bachra. Der Unfallverursacher kam aus der entgegengesetzten Richtung und überholte verbotswidrig einen LKW. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Wagen zu verhindern, fuhr der 21-Jährige nach rechts in die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Citroen entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird der LKW-Fahrer gesucht, der überholt durch das unbekannte Auto überholt wurde. Hinweise können an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Nennung des Aktenzeichens 0287476 gegeben werden. (DS)

