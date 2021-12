Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Erfurt (ots)

Unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf ein Friseurgeschäft in der Erfurter Neuwerkstraße abgesehen. Eine Mitarbeiterin entdeckte Mittwochmorgen mehrere Hebelspuren an zwei Fensterrahmen. Ob die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelang es ihnen nicht, in das Geschäft einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitraum auffällige Personen gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0286744 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

