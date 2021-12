Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Gestern Abend, kurz vor 18 Uhr, ereignete sich in der Erfurter Johannesstraße ein schwerer Straßenbahnunfall. Ein 39-jähriger Mann lief auf dem Gehweg in Richtung Anger. Auf Höhe einer Baustelle wollte er die Straßenseite wechseln. Dazu trat er auf die Straße und übersah eine von hinten anfahrende Straßenbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Glücklicherweise geriet der 39-Jährige nicht unter die Straßenbahn. Jedoch zog er sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Johannesstraße kam es für ungefähr eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (DS)

