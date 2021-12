Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weihnachtsgesteck in Brand

Erfurt (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es gestern Abend in der Erfurter Altstadt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde der Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und konnte das Feuer schnell löschen. Auslöser des Brandes war ein vergessenes Weihnachtsbesteck, was neben dem Fernseher stand. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. (DS)

