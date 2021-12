Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Frau suchte am Dienstagnachmittag einen Imbiss am Moskauer Platz in Erfurt auf. Sie hatte dort zuvor einen Döner bestellt und wollte sich über den Geschmack beschweren. Vor Ort geriet sie mit einem 58-jährigen Rollstuhlfahrer in Streit. Sie schüttete ihm ein Getränk über die Beine und versuchte nach ihm zu schlagen. Zudem spuckte sie in der Gegend herum. Anschließend verschwand sie in Richtung Thüringenpark. Wer hat den Streit oder die Tat beobachtet und kann Angaben zu der unbekannten Frau machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 286323 entgegen. (JN)

