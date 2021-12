Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Supermarkt

Erfurt (ots)

Unbekannte Diebe brachen Mittwochmorgen in einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Sömmerda ein. Kurz nach 2 Uhr wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme wurde eine aufgehebelte Eingangstür festgestellt. In das Geschäft gelangten die Täter allerdings nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurden die Einbrecher nicht gefasst. Der Schaden an der Eingangstür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (JN)

