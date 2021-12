Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Handtaschendiebstahl

Erfurt (ots)

Am 07.07.2021 wurde einer 75-jährigen Frau in einem Erfurter Supermarkt die Handtasche gestohlen, welche sie am Einkaufswagen hängen gelassen hatte. Im Laden war sie von einem unbekannten Mann abgelenkt worden. Durch eine zweite Person wurde dieser Moment wahrscheinlich ausgenutzt und die Handtasche samt Inhalt gestohlen. Anschließend wurde mehrfach versucht, mit der gestohlenen Debitkarte Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Dabei scheiterte der abgebildete Mann allerdings. Wer kann Hinweise zu dem Abgebildeten geben? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/57432-4602 oder -4316) unter Angabe der Vorgangsnummer 0153584 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell