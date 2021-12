Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baumarkt

Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in einen Baumarkt in Sömmerda ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

