Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Mercedes gestohlen

Erfurt (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Erfurt ein hochwertiges Auto gestohlen. Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Erfurter Innenstadt hatten es Diebe auf einen schwarzen Mercedes abgesehen. Der Firmenwagen war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Auto stehlen konnten. Der Wert des Wagens wird auf 65.000 Euro geschätzt. (DS)

