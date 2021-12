Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken eingeparkt

Sömmerda (ots)

Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr stellte ein Zeuge zwei beschädigte Autos in Sömmerda fest. Die hintereinander geparkten Skoda und VW waren am Heck bzw. an der Front beschädigt. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeughalter stellte sich heraus, dass der 40-jährige Nutzer des VWs mit knapp 1,4 Promille beim Einparken einen Unfall verursacht hatte. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins erwarten ihn noch zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht. (DS)

