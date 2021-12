Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Sömmerda (ots)

Diebe klauten am Wochenende drei Fahrräder in Sömmerda. Aus einem Mehrfamilienhaus im Innenstadtbereich wurden ein E-Bike und ein Mountainbike im Wert von knapp 3.000 Euro gestohlen. Vor einem Haus in der Straße Am Rothenbach wurde ein Damenrad im Wert von knapp 500 Euro entwendet. (DS)

