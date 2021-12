Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es gegen 00:50 Uhr in der Stadtbahnlinie 3 in Richtung Europaplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 61-jährigen Fahrgast und einer bisher unbekannten weiblichen Person. Als der Mann im Bereich "Straße der Nationen" ausstieg, folgte ihm die weibliche Person und attackierte ihn zunächst verbal. Im weiteren Verlauf versetzte sie dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht und bedrohte ihn. Sie konnte den Tatort vor Eintreffen der Polizei verlassen und wird wie folgt beschrieben: ca. 17 bis 19 Jahre alt, ca. 170cm groß, rote, halblange Haare. Dazu trug sie einen mehrfarbigen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord oder einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden. (ER)

