LPI-EF: Berauschter Fahranfänger

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagmorgen in Schallenburg einen Pkw VW Golf. Bei dem 20 Jahre alten Fahrzeugführer konnte in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,30 Promille. Zudem ergab ein Drogentest das der Fahrer unter Amphetamineinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Fahranfänger muss nun mit Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (FR)

