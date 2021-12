Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen und Schlagring aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizei kontrollierte am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße von Kölleda einen Jugendlichen. Der 16-Jährige hatte nicht nur Cannabis, sondern auch einen Schlagring einstecken. Die Beamten stellten die Drogen und die verbotene Waffe sicher und übergaben den Jungen an seine Eltern. Gegen den Jugendlichen wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz erstattet. (JN)

