Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike verschwunden

Erfurt (ots)

Verärgert musste ein 62-jähriger Mann aus Erfurt am Donnerstagnachmittag den Diebstahl seines E-Bikes feststellen. Er hatte es mit einem stabilen Schloss im Gemeinschaftsfahrradraum seines Wohnhauses in der Häßlerstraße gesichert. In den letzten 14 Tagen hatte eine unbekannte Person den Raum aufgebrochen und das Fahrrad samt Anbauteilen und Schloss gestohlen. Das weiße E-Bike der Marke Cube hat einen Gesamtwert von etwa 4.300 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell