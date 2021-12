Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: An der Nase herumgeführt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife stoppte am Donnerstagabend in der Schwerborner Straße von Erfurt einen Opel-Fahrer. Grund waren die gestohlenen Kennzeichen, die an dem Auto angebracht waren. Als der Opel angehalten wurde, versuchte der 41-jährige Fahrer die Beamten an der Nase herumzuführen. Er stieg über die Beifahrerseite aus und behauptete, dass seine Mitfahrerin gefahren sei. Der Grund für seine unglaubhaften Behauptungen zeigte sich bei einer Überprüfung des Mannes. Der 41-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Das Auto war zudem nicht zugelassen. Der Mann erhielt eine Anzeige und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell