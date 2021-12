Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn beschädigt

Erfurt (ots)

Ein 65-jähriger Mann wollte in der vergangenen Nacht gegen 04:00 Uhr in Erfurt mit der Straßenbahn fahren. Der Mann war allerdings zu spät dran. Seine gewünschte Bahn fuhr gerade am Anger los, als er zusteigen wollte. Kurzerhand schlug der 65-Jährige mit seinem Gehstock gegen die Tram, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dabei zerstörte er eine Seitenscheibe der Bahn und verursachte 1.000 Euro Sachschaden. Zwar hielt die Bahn daraufhin an. Einsteigen durfte der Mann aber nicht. Stattdessen machte er Bekanntschaft mit der Polizei und erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (JN)

