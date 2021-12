Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Kaufhaus eingeschlossen

Erfurt (ots)

Montagabend kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei in ein Kaufhaus in der Erfurter Innenstadt gerufen, da der Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Beim anschließenden Gang durch das Objekt wurde im Treppenhaus ein 65-jähriger Mann festgestellt. Wie sich bei seiner Befragung herausstellte, war er in dem Treppenhaus eingeschlafen und wurde nach Ladenschluss versehentlich eingeschlossen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Der 65-Jährige konnte das Kaufhaus verlassen, muss aber mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen. (DS)

