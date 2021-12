Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit Anzeigen

Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag kontrollierte eine Streifenbesatzung in Sömmerda einen Motorroller. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher, denn der 42-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Auch gehörte das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen an ein Simson-Moped. Der 42-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem muss er mit zwei Anzeigen rechnen. (DS)

