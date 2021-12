Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto leer geräumt

Erfurt (ots)

Gestern räumte ein Dieb in Erfurt das Auto einer Frau aus. Die 47-Jährige hatte ihren Audi gegen 21:30 Uhr in der Gotthardtstraße geparkt. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte fehlten aus dem Wagen u. a. Kleidungsstücke, Dokumente und ein Smartphone im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Wie der Täter in das Auto gelangt ist, ist noch unklar. Am Audi wurden keine Aufbruchspuren festgestellt. (JN)

