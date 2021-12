Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Dieb hatte es am Mittwoch in Erfurt auf einen E-Scooter abgesehen. Ein 51-jähriger Mann hatte diesen in der Kronengasse mit einem Fahrradschloss gesichert. Zwischen 14:15 Uhr und 19:30 Uhr durchtrennte eine unbekannte Person das Schloss und stahl den schwarzen E-Scooter der Marke "Ninebot" im Wert von 400 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell