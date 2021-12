Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch betraten Diebe ein Baustellengelände in der Rudolfstraße. Zunächst versuchten sie in ein Büro einzubrechen. Dabei scheiterten sie aber an der Bautür. Die Täter richteten allerdings mehrere hundert Euro Sachschaden an. In mehreren Etagen des Gebäudes zerschnitten die Diebe Zuleitungskabel im Wert von 1.000 Euro und stahlen diese. (JN)

