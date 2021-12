Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gast außer Rand und Band

Erfurt (ots)

Ein 32-jähriger Mann hatte sich in dieser Woche in einer Erfurter Pension eingemietet. Statt sich zu benehmen, zeigte er sich von seiner schlechten Seite. Nachdem er in der Pension zwei Türen beschädigt hatte, erhielt er ein Hausverbot. Gestern Nachmittag tauchte er wieder in der Pension auf und weigerte sich zu gehen. Die Polizei wurde zur Durchsetzung des Hausverbots zu Hilfe gerufen. Der 32-Jährige war aggressiv und leistete Widerstand gegen die Beamten. Er wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. (JN)

