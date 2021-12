Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeige wegen Urkundenfälschung

Erfurt (ots)

In Erfurt tauchen immer wieder gefälschte Impfpässe auf. So auch am Dienstagnachmittag in einer Apotheke in einem Erfurter Einkaufszentrum. Ein 29-jähriger Mann wollte dort ein elektronisches Impfzertifikat erlangen und legte seinen Impfausweis vor. Die Apothekerin wurde allerdings stutzig. Denn weder existierte die Chargennummer, noch fand sie einen Impftermin mit dem entsprechenden Namen. Die Polizei beschlagnahmte den gefälschten Impfausweis und erstattete gegen den Mann Anzeige wegen Urkundenfälschung. (JN)

