Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall am Leipziger Platz

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es heute Morgen gegen 8:45 Uhr am Leipziger Platz in Erfurt. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Liebknechtstraße nach links in die Leipziger Straße abbiegen, um weiter in Richtung Ringelberg zu fahren. Dabei übersah er den aus Richtung Thälmannstraße kommenden LKW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall wurde der 59-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (DS)

