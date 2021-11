Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle führt zu größerer Menge Drogen

Erfurt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wollte Montagabend gegen 22:40 Uhr in der Erfurter Stauffenbergallee einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, da der Roller keine Versicherungskennzeichen hatte. Als der 39-jährige Fahrer die Beamten erblickte, beschleunigte er sein aufgemotztes Gefährt und versuchte zu flüchten. Dabei stürzte er und beschädigte eine Tür des Streifenwagens. Bei seiner anschließenden Festnahme wehrte sich der Mann derart heftig, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Die nachfolgende Durchsuchung offenbarte den Grund des Fluchtversuchs. Der 39-Jährige hatte mehrere Ecstasy-Tabletten in der Tasche. Nach der Blutentnahme auf der Dienststelle wurden bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere Drogen gefunden und beschlagnahmt. Neben mehreren Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, erwartet den Mann auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (DS)

