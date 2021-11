Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn-Wartehäuschen durch Brand beschädigt

Erfurt (ots)

Freitagabend, kurz vor 20:00 Uhr, rief ein aufmerksamer Bürger den Notruf der Feuerwehr. Er beobachtete gerade, wie mehrere Jugendliche abgelegte Zeitungen anzündeten und so einen Brand in einem Straßenbahn-Wartehäuschen im Julius-Leber-Ring in Erfurt verursachten. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Jedoch wurden neben diversen Zeitungen auch zwei Glasscheiben des Wartehäuschens beschädigt. Der genaue Sachschaden konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell