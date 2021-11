Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Büro

Erfurt (ots)

Sonntagnacht, kurz vor 01:00 Uhr, wurde die Erfurter Polizei in die Hugo-John-Straße gerufen. Durch einen Sicherheitsdienst wurde ein Einbruch in ein Büro festgestellt. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Anschließend entwendeten sie einen Computer im Wert von ungefähr 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (DS)

