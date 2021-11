Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Schillingstedt (ots)

Am Freitag (26.11.21) befuhren um 17:30 Uhr ein 28jähriger Radfahrer und eine 31jährige Skodafahrerin die K525 zwischen den Ortslagen Schillingstedt und Altenbeichlingen in gleicher Richtung. Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang Schillingstedt erfasste die 31jährige den Radfahrer mit ihrem Pkw VW und verletzte diesen dabei schwer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Zur Unterstützung der Unfallursachenermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Auf Grund der eingeleiteten Ersthilfemaßnahmen durch die Rettungskräfte und die Unfallursachenermittlung war die Ortsverbindungsstraße zwischen Schillingstedt und Altenbeichlingen von 17:40 Uhr bis 20:30 Uhr voll gesperrt.(FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell