Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein herbstliches Bad in der Gera

Erfurt (ots)

Am Samstag den 27.11.2021 meldete ein Anwohner der Straße An der Gerabrücke in Moldsorf eine männliche Person, welche seit geraumer Zeit in der Gera stehen würde. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen von ca. 3 Grad Celsius machte sich der Anwohner Sorgen um die Gesundheit des Badenden und informierte die Rettungsleistelle. Durch die eingetroffenen Sanitäter konnte die Person, nach wie vor hüfttief in der Gera stehend, angetroffen werden. Nach eigenen Angaben handelte es sich dabei um einen 42-Jährigen Arnstädter, welcher sich auf dem Weg nach Erfurt befand. Eine medizinische Behandlung lehnte er kategorisch ab und wehrte sich sogar gegen jegliche Rettungsversuche. Da eine Unterkühlung nicht ausgeschlossen werden konnte, kamen Polizeibeamte des Inspektionsdientes Süd zur Unterstützung zum Einsatz. Im Klinikum konnte festgestellt werden, dass die Körpertemperatur des 42-Jährigen nur noch bei lebensbedrohlichen 32 Grad lag. Zu den Gründen für den Gang in die Gera machte der augenscheinlich verwirrte Mann keine Angaben.(TH)

