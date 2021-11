Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viele waren schnell, einer war am schnellsten

Erfurt (ots)

Samstagmittag führten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd Geschwindigkeitskontrollen in der Arnstädter Chaussee durch. Innerhalb von 45 Minuten wurden 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Negativer Spitzenreiter war dabei ein Skoda-Fahrer, welcher mit 92 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten jetzt, gemäß dem erst seit November gültigen Bußgeldkatalog, ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.(TH)

