Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefälschter Impfausweis

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Physiotherapiepraxis in Erfurt wurde stutzig, als ihr eine Patientin einen augenscheinlich gefälschten Impfausweis vorlag, da aus vorherigen Gesprächen bekannt war, dass sich die 56-Jährige nicht impfen lassen wollte. Auf Nachfrage wollte die Patientin ihren Ausweis nicht nochmal vorzeigen. Jedoch ergab eine Überprüfung der Chargennummer bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, dass diese in der Vergangenheit schon mehrfach in gefälschten Impfausweisen verwendet wurde. Die 56-jährige Frau hat sich nun u.a. wegen Urkundenfälschung zu verantworten. (DS)

