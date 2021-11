Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklautes Fahrrad führt zu Widerstand und zahlreichen Anzeigen

Erfurt (ots)

Als ein 36-jähriger Mann sein geklautes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder erkannte, vereinbarte er für Donnerstagabend einen Termin mit dem Verkäufer. Was dieser nicht wusste: der Geschädigte brachte die Polizei zur Übergabe mit. Das war auch gut so, denn als Verkäufer traten zwei polizeibekannte Männer im Alter von 34 und 23 Jahren auf. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der 34-Jährige zu flüchten. Als ihm dies misslang, kam es bei seiner vorläufigen Festnahme zum Widerstand. Dabei wurde zum Glück keiner der Beteiligten verletzt. Beide Täter gaben anschließend an, gerade Drogen genommen zu haben, was sich durch einen Vortest bestätigte. Auch hatten beide noch eine kleinere Menge Rauschgift dabei. Der 23-jährige Mann war auf einem geklauten E-Scooter unterwegs, der 34-jährige Haupttäter hatte ein weiteres E-Bike dabei, welches ebenfalls aus einer Diebstahlshandlung stammte. Zu allem Überfluss war das E-Bike derart manipuliert, dass daraus ein versicherungspflichtiges Kleinkraftrad wurde. Beide Männer mussten zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 34-Jährigen brachte weiteres Diebesgut zu Tage. Beide Täter erwarten nun zahlreiche Anzeigen wegen Diebstahl, Hehlerei und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 36-jährige Geschädigte konnte sein Fahrrad vor Ort wieder in Empfang nehmen. (DS)

