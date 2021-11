Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl eines Kleintransporters

Erfurt (ots)

Auf dem Gelände eines Renault Autohauses im Erfurter Stadtteil Daberstedt stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen einen neuen Renault Transporter. Das Fahrzeug hatte einen Wert von fast 40.000 Euro und stand zur Auslieferung bereit. Auch wurde versucht, einen zweiten Transporter zu entwenden, was allerdings nicht gelang. Bemerkt wurde der Diebstahl Donnerstagnachmittag, als das Fahrzeug für die Übergabe an den Käufer vorbereitet werden sollte. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell