Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster Senior wohlbehalten aufgegriffen

Erfurt (ots)

Am Abend des 25.11.2021 meldeten Angehörige einen 86-jährigen Mann als vermisst. Der Herr wurde als dement und orientierungslos beschrieben und man ging davon aus, dass er ziellos mit seinem Pkw im Bereich Erfurt und Gotha unterwegs sei. Tatsächlich hatte es den mobile Rentner deutlich weiter in die Ferne gezogen. In den frühen Morgenstunden des 26.11.2021 konnte der Mann wohlbehalten im Bereich Greiz aufgegriffen werden. Die gesteuerte Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgezogen. (ST)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell