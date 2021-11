Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Senior mit Opel Corsa vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Polizei aus Erfurt und Gotha fahndet nach dem 86-jährigen Walter B. aus Erfurt-Gispersleben. Dieser ist mit einem türkisen Opel Corsa mit dem amtl. Kennzeichen EF-WB 416 verschwunden. Zuletzt wurde der stark demente Senior am Vormittag des 25.11.2021, gegen 10:00 Uhr gesehen. Wahrscheinliche Aufenthaltsorte sind die Bereiche zwischen Elxleben und Erfurt-Gispersleben, sowie Großfahner, Gierstädt und Kleinfahner. Bekleidet ist der 1,70m große Vermisste vermutlich in beiger Jacke, zudem ist er von schlanker Gestalt. In ähnlich gelagertem Vermisstensachverhalt vom 11.11.2021, konnte Walter B. zusammen mit dem Opel Corsa in Schwabhausen angetroffen werden. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fahrzeug des Seniors geben? Wem ist ein Opel Corsa mit auffälliger Fahrweise aufgefallen?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell