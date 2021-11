Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weihnachtsdekoration gestohlen

Erfurt (ots)

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür. In immer mehr Fenstern und Vorgärten blinken und leuchten Weihnachtssterne und Schwibbögen. Eine Person aus Sömmerda hat sich offensichtlich noch nicht mit der nötigen Dekoration für die Weihnachtszeit eingedeckt. Wie gestern festgestellt wurde, war eine unbekannte Person in zwei Keller in der Straße der Einheit eingebrochen. Es verschwanden zwei künstliche Weihnachtsbäume samt Dekoration. (JN)

