Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Videoüberwachung vereitelt Diebstahl

Erfurt (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde in der vergangenen Nacht von seinem Handy aus dem Schlaf gerissen. Ein Alarm signalisierte, dass just in dem Moment in seinen Kiosk in Erfurt-Daberstedt eingebrochen wurde. Über die Videoanlage konnte er zwei Männer beobachten, die das Sicherheitsglas des Ladens mit einen Einkaufswagen zerstörten und ein Metallgitter zerschnitten. Dabei richteten sie 5.000 Euro Sachschaden an. Anschließend legten sie sich Zigaretten und einen Tresor zum Abtransport bereit. Die Polizei stellte vor Ort einen 28-jährigen Täter. Seinem Komplizen gelang die Flucht. In dem geparkten Auto der Diebe stießen die Polizisten auf mehrere Müllsäcke mit Zigarettenstangen. Der gefasste Dieb wurde vorläufig festgenommen, sein Auto zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt. Von dem Flüchtigen fehlt bisher jede Spur. (JN)

