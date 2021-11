Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großeinsatz im Erfurter Rieth

Erfurt (ots)

Zahlreiche Streifenwagen rückten am Mittwochmittag in die Mittelhäuser Straße von Erfurt aus. Ein Zeuge hatte einen Mann beobachtet, der eine Langwaffe mit Schalldämpfer und Zielobjekt zusammenbaute und das Magazin bestückte. Anschließend war der Mann mit der vermeintlichen Softairwaffe in Richtung Rieth gelaufen. Es folgten intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Aufgrund der markanten Personenbeschreibung des Zeugen wurde der Verdächtige schnell gestellt. Der 28-Jährige hatte keine Waffe bei sich. Eine weiträumige Absuche im Umfeld und die Nachschau in seiner Wohnung führten nicht zum Auffinden der Langwaffe. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell