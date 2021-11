Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife beobachtete am Dienstag, gegen 17:30 Uhr einen Radfahrer, der in Schlängellinien die Johannesstraße befuhr. Als er von der Straße auf den Gehweg wechselte, stürzte der Mann mit seinem Rad. Schnell wurde bei der Kontrolle der Grund für seine unsichere Fahrweise klar. Der Mann roch stark nach Alkohol. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 73 Jahre alte Mann erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von fast 1,8 Promille. Die Fahrt des Mannes endete in einem Krankenhaus zur Blutentnahme und mit einer Strafanzeige. (JN)

