Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Sömmerda (ots)

Eine Fußstreife der Polizei schaute nicht schlecht, als sie am Dienstagabend in der Karl-Marx-Straße von Sömmerda einen Jugendlichen erblickten, der gerade genüsslich einen Joint rauchte. Als der 17-Jährige die Beamten erblickte, warf er den Joint in eine Blumenrabatte. Die Polizisten merkten dies aber und stellten den Joint sicher. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (JN)

